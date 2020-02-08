شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس إدارة الأهلي قبل رحلة «الخطيب» العلاجية في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا خلال اليومين المقبلين، وذلك قبل سفر محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى فرنسا، الثلاثاء، في رحلة علاجية، بعدما عاودته آلام الظهر.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الإدارية والإنشاءات داخل النادي، كما سيتم اعتماد إسناد رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري، إلى خالد الدرندلي، أمين الصندوق.
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