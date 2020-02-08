شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفاوض «فينجر» للعودة.. ورين الفرنسي يعرض عليه منصب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية تواصل نادي أرسنال الإنجليزي مع مدربه الأسبق والتاريخي أرسين فينجر من أجل العودة لتولي القيادة الفنية للفريق.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي اللندني يحاولون بشتى الطرق لإقناع الفرنسي من أجل العودة للفريق على أمل توحيد الجماهير خلف الإدارة.
في المقابل، يسعى مالك نادي رين الفرنسي فرانسوا أونري بينو لتعيين «فينجر» في منصب رئيس النادي، حسب شبكة ESPN الأمريكية، بعد رحيل أوليفيه ليتانج عن رئاسة الفريق.
وأوضحت الشبكة الرياضية أن «بينو» لا يمانع أيضًا إسناد مهمة المدير الرياضي لـ«فينجر» بجانب منصبه كرئيس للنادي، ليكن له كامل السيطرة على كل ما يتعلق بكرة القدم.
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