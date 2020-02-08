شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لنقل مباراة الأهلي مع صن داونز إلى استاد القاهرة وزيادة عدد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري مجلس إدارة النادي الأهلي محاولات لنقل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة. وقال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إدارة النادي تسعى لتسهيل حضور الجماهير مباراة الفريق المهمة في البطولة الأفريقية، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا محاولات لزيادة عدد الجماهير من 5 آلاف إلى 10 آلاف مشجع.

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