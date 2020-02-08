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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غاتوزو: مواجهة ليتشي لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
أكّد مدرب نادي نابولي جينارو غاتوزو صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه أمام ليتشي ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الايطالي على ملعب سان باولو.
وقال غاتوزو خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: "اريد أن أرى نفس الحماس والاصرار في المباراة الاخيرة ضد سامبدوريا، ليتشي فريق خطير يحافظ على الكرة بشكل جيد، ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا، إذا لم نقترب من المرمى كما ينبغي، فستكون صعبة للغاية".
وأضاف: "هدفي هو جعل هذا الفريق يلعب كرة قدم التي يستحقها هذا النادي. أنا فخور بتدريب نابولي".
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