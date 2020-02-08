شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك .. كارتيرون يعلن قائمة الأبيض لمواجهة الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك .. تعرف على قائمة الأبيض وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي في حراسة المرمى. محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد في خط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي في خط الوسط. الإسماعيلي ضد الزمالك .. ساسي يغيب عن مواجهة الدراويش مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم. الإسماعيلي ضد الزمالك .. معسكر مغلق للأبيض فى الإسماعلية وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى عودة كلا من التونسى فرجانى ساسى إلى جانب مصطفى محمد بعد غيابهما عن اللقاء الماضى أمام حرس الحدود، ويغيب عن الزمالك أمام الدراويش كل من محمود الونش للإيقاف و محمود شيكابالا للإصابة وكريم بامبو ومحمد عبد الشافي ومحمد عنتر و حازم إمام و عمر السعيد ومحمود جنش لأسباب فنية. وخاض الزمالك تدريباته اليوم في ملعبه بميت عقبة ثم توجه الفريق إلى الإسماعيلية لدخول المعسكر المغلق، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الدراويش من أجل الاستمرار فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة يحتل بهم في المركز الثالث في جدول الترتيب ويبحث المدير الفنى للزمالك عن حصد الثلاث نقاط أيضا لغلق صفحة الدورى بصورة جيدة قبل بدء الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر الإفريقى التي ستجمع الفريقان على ملعب نادى الغرافة القطرى.

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