شكرا لقرائتكم المقاصة يسعى لمواصلة مسلسل تفوقه أمام الإنتاج الحربى الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى سلبياً بالجولة الأخيرة للمسابقة ، ويسعى الانتاج لكسر مسلسل تفوق الفيومى الممتد طيلة الثلاث مباريات الاخيرة بين الفريقين .

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في سبعة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم .

التقى الفريقين قبل صدام اليوم فى 14 لقاء ، فاز المقاصة فى 7 لقاءات وحقق الانتاج 4 انتصارات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ، سجل الفريق الفيومى 20 هدفاً فى شباك الانتاج التى تلقت 14 هدفاً من المقاصة .

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المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الانتاج بهدفين مقابل هدف ،بينماحقق المقاصة أول فوز فى 2012 بهدفين دون رد سجلهما الإيفواري أوسو كونان وأسامة حسنى بواقع هدف في كل شوط ، فاز المقاصة في آخر 3 مباريات متتالية، بينها مباراتي الموسم الماضي ذهابا وإيابا.

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول للنيجيرى "إيمانويل أمونيكى" مديراً فنياً لمصر المقاصة بعد التعاقد معه لقيادة الفريق موسماً ونصف الموسم خلفاً لميدو الذى تمت إقالته من منصبه ، وحضر أمونيكي مباراة سموحة الماضية من دكة الاحتياط لفريق المقاصة ولكنه تولي المسئولية رسميا عقب تلك المباراة ، وقام جمال عمر المدير الفني المؤقت بقيادة الفريق في مواجهة الفريق السكندري.

ويسعى أمونيكى لترك بصمة مميزة في أول مباراة يقودها بالدوري المصرى بعد الإنجازات التي حققها كلاعب بقميص الزمالك ، ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإنتاج مكون من : " محمود حمدي و محمد دبش وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن و صلاح ريكو ومصطفى شبيطة وميدو جابر وخالد اوتشو و باولن فوافي وعمرو مرعي".

في المقابل يتمسك مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى بحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التي تطارده في مبارياته الأخيرة للتقدم في سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المقاصة مكون من : " عامر عامر في حراسة المرمي، أمامه الرباعي علاء سلامة ومحمود البدري ومحمد بازوكا وأحمد شديد قناوي، وفي الوسط أحمد عفيفي وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل، وفي الهجوم محمد عادل وموسي دياوارا ومحمد رجب".