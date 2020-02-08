شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس مصر.. اتحاد الكرة يعفى الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠ - ابو قير للاسمدة / حرس الحدود [ستاد الاسكندرية - ٢:٠٠م] - الاتحاد / اسوان [ستاد المقاولون العرب - ٥:٠٠م] الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - وادي دجلة / نادي مصر [ستاد السلام - ٢:٠٠م] Advertisements الاثنين ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - طلائع الجيش / مصر المقاصة [ستاد بتروسبورت - ٥:٠٠م] الاربعاء ١٩ فبراير ٢٠٢٠ - المقاولون العرب / المصري [ستاد السويس الجديد - ٥:٠٠م] الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - الاسماعيلي / بيراميدز [ستاد الاسكندرية - ٥:٠٠م]. وأشار حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إلى أن هذه المواعيد نهائية ، ما لم يكن للجهات الأمنية معطيات تستلزم إجراء أي تغيير، حيث لم ترد الموافقات الأمنية حتى الآن ، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي انتهت إدارة المسابقات من إعداده وتنتظر إعلانه في ضوء عزم الاتحاد إطلاق الدور الثاني يوم 9 مارس المقبل.

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