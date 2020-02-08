شكرا لقرائتكم الشحات مبروك يرد على فتوى نجل الحوينى: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الشحات مبروك، البطل العالمى في كمال الأجسام، إن ممارسة اللعبة من الناحية الإنسانية والعقلية ، والإسلامية، حلال ، وتؤدى بالإنسان إلى أن يكون سليما مثلما خلقه الله ، من الناحية البدنية و العقلية ، أي مكتمل ذهنيا و بدنيا ، و لكن فيما يخص الملابس الرسمية والزى الخاص بالبطولات ، فلنا حديث اخر فيها من حيث القصر والطول ، والشكل ، والذى يتغير وفقا لخطوط الموضة .

جاء رأى الشحات مبروك ردا على الفتوى التي أصدرها حاتم الحوينى نجل أبو إسحاق الحوينى ، والتى يقول فيها إن لعبة كمال الأجسام حرام بسبب الملابس التي يرتديها اللاعبون ، و كذلك الملابس التي يظهر بها ممارسى اللعبة في العروض و البطولات ، وجاء رده على سؤال وجه :"ما حكم عروض كمال الأجسام؟، ، فرد حاتم الحويني قائلا :" قد دأب المشتغلون برياضة كمال الأجسام على كشف عوراتهم أثناء ممارسة اللعبة، وهذا محرم من غير شك" ، متابعا أن "عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولا يجوز له كشفها إلا أمام زوجته، كما لا يجوز له أن ينظر إلى هذه العورة من غيره، فإن خلت الرياضة من هذه المحاذير فلا حرج في ممارستها".

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وأضاف الشحات مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رده " أى الشحات " واقعى على أرض الملعب و الواقع الذى يرضاه الله ، فانا فاهم في الرياضة ولست رجل دين، فأى مسلم أو مسيحى أو يهودى يعرف أن كمال الاجسام الهدف منها و التدريب فيها هو الوصول والارتقاء إلى الشكل الذى خلق الله به سيدنا ادم ، فالإعداد الذهنى و البدنى حلال حلال حلال ، للبنية الجسمانية للإنسان كافة من أبناء ادم رجال وسيدات .

ووجه البطل العالمى في كمال الأجسام رسالة الى صاحب الفتوى " نجل الحوينى " " لا تفتى في الرياضة مثلما لانفتى في الدين ، و لاتتدخل في شيء لاتفقه عنه شيء أصلا ".