شكرا لقرائتكم الشحات مبروك يرد على فتوى نجل الحوينى: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الشحات مبروك، البطل العالمى في كمال الأجسام، إن ممارسة اللعبة من الناحية الإنسانية والعقلية ، والإسلامية، حلال ، وتؤدى بالإنسان إلى أن يكون سليما مثلما خلقه الله ، من الناحية البدنية و العقلية ، أي مكتمل ذهنيا و بدنيا ، و لكن فيما يخص الملابس الرسمية والزى الخاص بالبطولات ، فلنا حديث اخر فيها من حيث القصر والطول ، والشكل ، والذى يتغير وفقا لخطوط الموضة .
وأضاف الشحات مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رده " أى الشحات " واقعى على أرض الملعب و الواقع الذى يرضاه الله ، فانا فاهم في الرياضة ولست رجل دين، فأى مسلم أو مسيحى أو يهودى يعرف أن كمال الاجسام الهدف منها و التدريب فيها هو الوصول والارتقاء إلى الشكل الذى خلق الله به سيدنا ادم ، فالإعداد الذهنى و البدنى حلال حلال حلال ، للبنية الجسمانية للإنسان كافة من أبناء ادم رجال وسيدات .
ووجه البطل العالمى في كمال الأجسام رسالة الى صاحب الفتوى " نجل الحوينى " " لا تفتى في الرياضة مثلما لانفتى في الدين ، و لاتتدخل في شيء لاتفقه عنه شيء أصلا ".
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