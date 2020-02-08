صلاح يرفض اقتراح ’’مكة‘‘.. ويختار اسم مولودته الجديدة

كتب: ضياء السقا

رُزق النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بمولودته الثانية؛ وهو الأمر الذي منعه من السفر خارج إنجلترا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها مؤخرا.

ووضعت زوجة لاعب المنتخب المصري مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري.

وسيطرت حالة من الفرحة على أسرة اللاعب الدولى، بقريته نجريح مركز بسيون، بمحافظة الغربية، بعد أن قام اللاعب بالاتصال بوالده ووالدته وأسرة زوجته، ليزف إليهم الخبر السعيد، بوضع زوجته ماجى طفلتهما الثانية، بإحدى مستشفيات انجلترا.

وكشف مصدر مقرب لأسرة صلاح، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللاعب طمأن والديه تليفونيا، حيث تتواجد أسرته خارج القرية، مشيرا إلى أن ابنته مكة كانت ترغب في تسمية شقيقتها "روز"، ودخلت فى منافسة مع والدها لاختيار الاسم، إلا أن اللاعب استقر على تسميتها بـ"كيان".

وتزوج صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي ابنة الغربية وتحديدا مسقط رأسه بقرية "نجريج" بمركز بسيون التابع لمحافظة العربية.

ورُزق صلاح بابنته الأولى مكة، التي ولدت في لندن عام 2014، وتبلغ من العمر 5 سنوات.

وكان الفرعون حصل على إجازة مع نجوم ليفربول الكبار خلال الأيام القليلة الماضية؛ ليضطر الفرعون للبقاء في إنجلترا بدلاً من قضائها في مصر.

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وكان صلاح قد نشر، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

واستعاد "مو" مستواه المعهود، ونجح في تسجيل 14 هدفا خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي، ويفصله 3 أهداف فقط عن متصدر هدافي البريميرليج جيمي فاردي.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي، واقترب بشدة من تحقيق اللقب الغائب من 1990.