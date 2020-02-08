شكرا لقرائتكم خبر عن متولي ينتظم فى مران الأهلي والشحات يشارك فى جزء من الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى جزء من مران الفريق الجماعى الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش بعد غد، الاثنين، بالجولة الـ17 للدورى الممتاز، ثم استكمل مرانه بأداء جلسة فى الجيم، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز جميع اللاعبين، من خلال وضع برنامج للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات، إلى جانب تنفيذ بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية.

كما انتظم محمود متولي، مدافع الفريق، فى التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة، قبل أن يعود وينتظم فى المران ظهر اليوم.

فيما حرص ديفيد سيزا المدرب العام للفريق على قيادة اللاعبين فى فقرات متنوعة للتصويب على المرمى، وقام «سيزا» بإعداد فقرات متنوعة للتصويب على المرمى من مختلف الزوايا؛ شارك فيها جميع اللاعبين.

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من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق على أهمية مباراة الطلائع، وأضاف عبد الحفيظ: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذى يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وأوضح أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفنى فى الوقت الحالى يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأى أمور أخرى، وقال عبد الحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التى من شأنها أن تضع الفريق فى مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.