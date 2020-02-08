شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد عبد الشافى وحازم إمام ويضم 3 حراس لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، القائمة التى ستشارك فى مواجهة الإسماعيلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:

محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحى فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني- محمد عبد السلام - عبد الله جمعه - أحمد عيد فى خط الدفاع.

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طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - أحمد زيزو - إسلام جابر - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - إمام عاشور - أشرف بن شرقى فى خط الوسط

مصطفى محمد - كاسونجو فى خط الهجوم.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلى عودة كل من: التونسى فرجانى ساسى، إلى جانب مصطفى محمد بعد غيابهما عن اللقاء الماضى أمام حرس الحدود، ويغيب عن الزمالك أمام الدراويش كل من محمود الونش للإيقاف و محمود شيكابالا للإصابة وكريم بامبو ومحمد عبد الشافى ومحمد عنتر و حازم إمام و عمر السعيد ومحمود جنش لأسباب فنية.

وخاض الزمالك تدريباته اليوم فى ملعبه بميت عقبة ثم توجه الفريق إلى الإسماعيلية لدخول المعسكر المغلق، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز على الدراويش من أجل الاستمرار فى تحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 28 نقطة يحتل بهم فى المركز الثالث فى جدول الترتيب ويبحث المدير الفنى للزمالك عن حصد الثلاث نقاط أيضا لغلق صفحة الدورى بصورة جيدة قبل بدء الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، فى بطولة السوبر الإفريقى التى ستجمع الفريقان على ملعب نادى الغرافة القطرى فى المباراة التى يسعى الأبيض إلى الفوز بها لتحقيق اللقب بعد غياب لسنوات.