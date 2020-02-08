شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ربيعة فى "الجيم".. مشاركة أيمن أشرف.. وفقرة للحراس الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى رامى ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء جلسة فى «الجيم»، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الاثنين المقبل، وخاض ربيعة بعض الفقرات التأهيلية، ضمن البرنامج الذى وضعه الجهاز الفنى لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلى وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وخاض الفريق مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش، فى إطار التحضير لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء بعد غد، الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز.

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فى الوقت نفسه، شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق فى المران الجماعى، وكان «أشرف» قد اكتفى بأداء جانب من التدريبات الاستشفائية والتأهيل فى «الجيم» على هامش المران الجماعى للفريق أمس الجمعة.

على صعيد متصل، قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق مران حراس مرمى الفريق ظهر اليوم، وشهد مران حراس المرمى بالفريق مشاركة محمد الشناوى، بعدما اكتفى بأداء تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق أمس الجمعة، وشارك فى تدريبات الحراس، شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، بالإضافة إلى محمد الشناوى .

وشهد المران جانبا من التدريبات الفنية بالكرة، وكذلك فقرة للتصدى للتصويبات من مختلف الزوايا، بالإضافة إلى التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء وقطع والتعامل مع الكرات العرضية.