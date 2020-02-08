شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يؤدى جلسة علاج طبيعى على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة علاج طبيعى وبعض التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم، السبت، على ملعب التتش. وينفذ "العفيجى" الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة التى يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وأفريقيا.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة خلال أحد تدريبات الفريق الماضية وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، حيث أصيب بتمزق فى العضلة الخلفية بأحد تدريبات الفريق، وخاض اللاعب برنامجا تأهيليا وعلاجيا طوال الفترة الماضية وشارك فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن إحساسه بقدمه والملعب ليس بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات قبل أن يظهر فى مران اليوم.

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ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة المقبلة على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، لكنه لن يشارك فى مباراة المصرى يوم 14 من الشهر ذاته، وسيتم تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 20 الشهر الجارى فى الإمارات.

ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100 %، لذا فضّل الجهازين الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة وخاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش التى تقام يوم الاثنين المقبل فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.