شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد "طريقه سالك" أمام أسوان قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره أسوان فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت باستاد الإسكندرية، فى افتتاح الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة من 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

تقابل الاتحاد السكندرى مع اسوان قبل صدام اليوم 18 مرة، والتى شهدت تفوقا ملحوظا لزعيم الثغر بتحقيق 9 انتصارات مقابل ثلاثة فقط للأبناء الجنوب، و6 تعادلات منها واحدة سلبية فقط، سجل الاتحاد السكندرى 25 هدفا مقابل 13 فقط لأسوان.

أول مواجهة كانت فى أولى مواسم أسوان فى الدورى عام 1990/1991 فى 24 ديسمبر 1990 وانتهت سلبيا بأسوا، بينما سجل أول هدف ماهر قاسم لاعب الاتحاد فى الدقيقة 20 ليحقق الاتحاد أول فوز له بالإسكندرية.

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وطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بغية الاستمرار فى المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك فى الأسابيع المقبلة، كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان والذى جاء كالتالي: محمود الزنفلى فى حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.

فى المقابل يسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لإستكمال انتفاضة فريقه التى ظهرت فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع مراكز القاع، وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسينى سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادى فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.