شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات: رفضنا استكمال مباراة المغرب.. والكولة رواء مهزلة الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو بعثة منتخب مصر لكرة الصالات الأحداث الصعبة التى واجهها الفريق فى الساعات الأخيرة التى سبقت مباراة النهائى أمام المغرب، وشهدت هزيمة الفراعنة 0 / 5، وتتويج المنتخب المغربى بكأس الأمم الأفريقية 2020 التى استضافتها المغرب، وأكد مسئولو المنتخب أن البداية كانت برفض المغرب تواجد الجماهير فى المباراة بداعى عدم وجود تذاكر، وتم إدخال 15 مشجعاً بعد صدام مع مسئولى الملعب.

وأضاف مسئولو منتخب مصر لكرة الصالات أنه كانت هناك بعض الأخطاء الفنية داخل الفريق، ولكن المغرب رفض خوض التدريب الأخير للفريق قبل المباراة بيوم، وأقيم التدريب على ملعب آخر، على الرغم من أن اللوائح لا تقضى بذلك، وثانى هذه الأمور أن الأرضية الخاصة بالملعب تعرضت للرطوبة، وبالتالى أصبحت الأرضية مبللة وتعرض اللاعبون لـ"الزحلقة"، وهو ما ظهر واضحا خلال المباراة، عكس لاعبى المغرب الذين كانوا يعلمون بهذا الأمر واستخدمت "الكولة" فى الأحذية التى يرتدونها، وهذا يؤكد علمهم بالأمر وأنه كان متفقا عليه.

Advertisements

وهدد مسئولو منتخب مصر بعدم استكمال المباراة ولكن تم التدخل من قبل مسئولى الاتحاد الأفريقى من أجل ختام البطولة بشكل مشرف، وتم الدخول فى جدال استمر طويلاً قبل أن يوافق الجهاز على اللعب واستكمال المباراة.

كان منتخب مصر لكرة الصالات قد تأهل رسميا إلى كأس العالم لكرة الصالات 2020 بليتوانيا بعد احتلال المركز الثانى.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.