شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير : ايغالو لن يلتحق بمعسكر مانشستر يونايتد في اسبانيا والان مع التفاصيل

السبت 8 فبراير 2020 كشف ​اولي سولسكاير​ المدير الفني ل​مانشستر يونايتد​ أن ​اوديون ايغالو​ لن ينضم إلى الفريق في معسكر إسبانيا بسبب قيود على السفر.

وتم التعاقد مع المهاجم النيجيري في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لستة اشهر بنظام الاعارة من نادي ​شنغهاي شينهوا الصيني​ . واشار سولسكاير الى ان ايغالو سيبقى في مانشستر لأنه منذ مجيئه من الصين الاحد الماضي وأخبار الفيروس منتشرة وانهم ليسوا متأكدين إذا كان سيتم السماح له بالعودة إلى إنكلترا إذا ما غادر البلاد مجددا لذلك سيبقى مع مدرب شخصي وبرنامج فردي .

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