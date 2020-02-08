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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يقترب من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
كشفت تقارير صحفية سعودية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يقترب كثيراً من الرحيل عن الفريق.
وأكد صحفي صربي أن ألسكندر بريجوفيتش بات قريباً من الرحيل عن صفوف العميد و الانتقال إلي نادي النجم الأحمر الصربي.
مشيراً إلي أنه سوف يتم حسم هذا الأمر في الغترة المقيلة، بعد عدة محاولات لتسويق اللاعب و لكن فشلت.
ولم يقتنع الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بحسب ما قال بعد سؤاله عن سر استبعاد اللاعب من المباريات.
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