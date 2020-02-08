لويز: ارتيتا أعاد المتعة إلى ارسنال

السبت 8 فبراير 2020

كشف اللاعب البرازيلي دافيد لويز أن المدرب ميكيل ​أرتيتا​ أعاد المتعة إلى نادي ​أرسنال​، مما يشير إلى أن الفريق كان حزينًا في عهد سلفه أوناي إيمري.



وقال لويز: "إذا كنت تنام أربع ساعات، فستنام بشكل أفضل من ثماني ساعات. النتيجة عندما تكون سعيدا أفضل بعشر مرات من الحزن. بالنسبة لي، عليك أن تستمتع ليس فقط في كرة القدم، ولكن في الحياة. هذا هو الشيء الأكثر أهمية، وقد أعاد ميكيل ارتيتا ذلك".

وأضاف: "كان العمل مع ميكيل رائعًا منذ اليوم الأول. إنه يعمل دائمًا بشكل مباشر حتى الآن، وقد أظهر لنا بالفعل أفكاره وأهدافه. يريد محاولة إعادة التألق إلى هذا النادي بعقلية رابحة من خلال العمل الصعب كل يوم".