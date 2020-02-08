شكرا لقرائتكم خبر عن هاني زادة: سيد عبدالحفيظ كان يرغب في الانضمام للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن سيد عبدالحفيظ، لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالفريق، كان يرغب في الانضمام للزمالك، حينما كان يلعب في الأهلي.

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وأضاف «زادة»، في تصريحات تليفزيونية: «فاوضت سيد عبدالحفيظ زمان، كابتن ثابت البطل كان عرض عليه مبلغ ومتفقوش عليه».

وتابع: «حصلت مقابلة مع سيد عبدالحفيظ في منزل الأستاذ المندوه الحسيني، وكابتن سيد جه وكان عاوز يلعب في نادي الزمالك، لكن محصلش اتفاق علشان ركبته كانت وجعاه ساعتها، وتقريبا لعب موسم واحد بعدها».