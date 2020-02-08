شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرور»: صلاح من أبرز المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضعت صحيفة «ميرور» البريطانية النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة له على التوالي.

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وفي خضم تقرير نشرته الصحيفة عن 10 مرشحين للفوز بالجائزة، وضعت الصحيفة اسم «صلاح»، الذي يملك حاليًا 14 هدفًا متخلفًا عن متصدر ترتيب الهدافين جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، بـ 3 أهداف فقط.

وضمت قائمة المرشحين الـ10 كل من: سيرجيو أجويرو وجيمي فاردي ومحمد صلاح وبيير-إيمريك أوباميانج، وداني إنجز، وتامي أبراهام، وساديو ماني، وراؤول خيمينيز، وماركوس راشفورد، وتيمو بوكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجائزة ستذهب على الأغلب إلى أحد الثلاثي «فاردي» أو «أجويرو» أو «صلاح»، معطية الأفضلية للأرجنتيني ثم الإنجليزي ثم المصري، على الترتيب.