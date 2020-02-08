شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: نقدر طلائع الجيش.. لكننا نخوض جميع المباريات بهدف الفوز فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، مهمة في مشوار الفريق نحو تحقيق لقب المسابقة.

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وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «نحترم ونقدر فريق الطلائع الذي يمتلك جهازًا فنيًا مميزًا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات«.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأي أمور أخرى.

وقال عبدالحفيظ إن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.