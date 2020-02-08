شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يخضع لفحص طبي عقب مباراة الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخضع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غدٍ الاثنين؛ للاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد الجهاز الفني تحسن حالة رمضان صبحي، والاقتراب من إعلان جاهزيته للمرحلة المقبلة، أن اللاعب في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.