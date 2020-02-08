شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ونجوم الكرة يحيون ذكرى شهداء أحداث استاد الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أحيا نادي الزمالك ذكرى استشهاد 20 من مشجعيه خلال الأحداث التي جرت في محيط استاد الدفاع الجوي، قبل مباراة الفريق أمام إنبي 8 فبراير 2015.

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ونشرت الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمشجعينه الذين فقدوا حياتهم خلال الأحداث، وأرفقها بتعليق: «تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا»، وكتب عمر جابر: «الذكرى الخامسة على رحيلكم لن ننساكم.. رحم الله العشرين»، وقال شيكابالا: «سلام على شهداء ضحوا بحياتهم من أجل الكيان.. سنحيى ذكراكم حتى الممات، 20 شهيدًا في الجنة لم ولن ننسى».

كذلك أحيا العديد من نجوم الكرة هذه الذكرى الحزينة، فكتب حازم إمام: «المعني الحقيقي للوفاء والانتماء، في الجنة ان شاء الله»، وكتب سعد سمير: «رحمة الله على شهداء نادي الزمالك إن شاء الله في الجنة» .

ونشر ميدو تغريدة قال فيها: «رحم الله شهداء الزمالك لن ننساكم أبدا»، وكتب وائل جمعة: «اللهم اغفر للشهداء وتقبلهم عندك وارزق أهلهم الصبر والسلوان»، أما عصام الحضري فكتب: «ذكرى شهداء الزمالك الـ20 ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ولن ننساكم».