نجم الاتحاد يقترب من الرحيل عن الفريق 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يقترب كثيراً من الرحيل عن الفريق.

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وأكد صحفي صربي أن ألسكندر بريجوفيتش بات قريباً من الرحيل عن صفوف العميد و الانتقال إلي نادي النجم الأحمر الصربي.

مشيراً إلي أنه سوف يتم حسم هذا الأمر في الغترة المقيلة، بعد عدة محاولات لتسويق اللاعب و لكن فشلت.

ولم يقتنع الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بحسب ما قال بعد سؤاله عن سر استبعاد اللاعب من المباريات.