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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مخيتاريان: ارسنال وعدني ولم يفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
تحدث اللاعب هنريك مخيتاريان عن علاقته بفريقه السابق ارسنال وكشف عما حصل خلال مدته في انكلترا. وكان ميختاريان قد إنتقل الى أرسنال في كانون الثاني 2018 وخاض معه فقط 53 مباراة وسجل له 9 اهداف و13 تمريرة حاسمة.
وبعد ذلك تمة إعارته الى فريق روما في 2019.
من جهته قال مخيتاريان الى Vivaro News: "الإنتقال الى روما حصل بكل بساطة. حين طلب مني وكيلي ان انتقل الى روما لم اتردد كونني كنت اعلم انه سيتم تقديري اكثر هناك. حين كنت مع ارسنال وفي بداية الموسم تم وعدي بالكثير من الأمور لكن بعد أسبوعين او ثلاث تغيرت الأمور".
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