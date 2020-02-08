- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يخفّض سعر كوتينيو نحو 30 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت تخفيص سعر بيع عقد البرازيلي فيليب كوتينيو من أجل الحصول على عروض افضل في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت إدارة نادي بايرن ميونيخ الالماني رفضت خيار الشراء النهائي للاعب الذي يدافع عن ألوانه حالياً على سبيل الإعارة بسبب السعر المطلوب والذي وصل إلى 120 مليون يورو.
وأخطر رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو، وكلاء البرازيلي أن الإدارة ستفرط في خدماته في الصيف، مقابل نحو 90 مليون يورو.
ويراقب مسؤولو تشيلسي وضع كوتينيو بإهتمام كبير، تمهيداً لتقديم عرض رسمي من أجله بطلب من المدرب فرانك لامبارد.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يخفّض سعر كوتينيو نحو 30 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.