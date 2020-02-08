شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكافآت لاعبي ليفربول في حال الفوز بلقب الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020 كشفت ​صحيفة مترو​ الانكليزية البدل المادي الذي سيتقاضاه لاعبو ​ليفربول​ بعد تتويجهم بلقب ​الدوري الانكليزي​ الممتاز والذي أصبح مسألة وقت ليس أكثر.

Advertisements ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد في الصدارة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي. واكدت الصحيفة ان كل لاعب من ليفربول سيحصل على مكافأة مالية وقدرها أربعة ملايين جنيه إسترليني بعد التتويج باللقب. كما اوضحت الصحيفة ان اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق الأول سيحصلون على مكافأة مالية إضافية قدرها 150 ألف جنيه إسترليني اضافة الى الاربعة ملايين.

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