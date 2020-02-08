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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكافآت لاعبي ليفربول في حال الفوز بلقب الدوري الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
كشفت صحيفة مترو الانكليزية البدل المادي الذي سيتقاضاه لاعبو ليفربول بعد تتويجهم بلقب الدوري الانكليزي الممتاز والذي أصبح مسألة وقت ليس أكثر.
ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة ويبتعد في الصدارة بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.
واكدت الصحيفة ان كل لاعب من ليفربول سيحصل على مكافأة مالية وقدرها أربعة ملايين جنيه إسترليني بعد التتويج باللقب.
كما اوضحت الصحيفة ان اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق الأول سيحصلون على مكافأة مالية إضافية قدرها 150 ألف جنيه إسترليني اضافة الى الاربعة ملايين.
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