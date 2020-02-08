خبر سعيد يُغيب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

يغيب المصري ​محمد صلاح​ نجم ​ليفربول الانكليزي​ عن استعدادات فريقه للقاء ​نوريتش سيتي​ الأسبوع المقبل في الدوري وذلك بعد أن رزق بمولودته الثانية بعد ابنته الكبرى "مكة" التي رزق بها في عام 2014.

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و تلقى النجم المصري الخبر السعيد اليوم السبت حيث فضل البقاء إلى جانب زوجته التي ولدت في إحدى مستشفيات انكلترا.

وترك مو لـ"مكة" قرار تسمية المولودة الجديدة وقالت المصادر إنها اختارت اسم "روز”.

يذكر أن ليفربول الذي يحتل صدارة الدوري بـ73 نقطة بفارق 22 نقطة عن ​مانشستر سيتي​ الوصيف سيلعب يوم السبت القادم 15 من الشهر الحالي ضد نوريتش سيتي في الجولة الـ26 من المسابقة.