مدرب الاتحاد ينتظر الصفقة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

تحدث المدير الفني الهولندي لنادي الاتحاد تين كات عن الصفقة الجديدة للفريق و رغبته في استعادته فوراً.

و شدد المدرب على أن عودة أنيس البدري من الإصابة التي لحقت به قبل مباراته الأولي مع العميد سوف تشكل قوة كبيرة للفريق.

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وتعرض التونسي للإصابة في مران الفريق، وأكد الجهاز الطبي على حاجته إلي برنامج علاجي لمدة ثلاثة أسابيع.

وفاز الاتحاد على نظيره التعاون بثنائية لهدف في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستعد العمبد لملاقاة نظيره ضمك يوم الإثنين القادم في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.