شكرا لقرائتكم صدام جديد بين اتحاد الكرة والمنتخبين الأول والأولمبي قبل السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتقام مباراة خماسية بين قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر ب24 ساعة أى يوم 19 فبراير الجارى، وتشهد المباراة مشاركة أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بجانب طارق مصطفى وسيد معوض مدربي المنتخب الأول، ووائل رياض ومحمد شوقي مدربي المنتخب الأولمبي، وأيضا أحمد السيد نجم الأهلي السابق ومحمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق والمدرب العام لوادي دجلة، وأحمد حسن الصقر نجم منتخب مصر السابق.

ومن المقرر أن يحضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصرالأول، وشوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد فى الإمارات.

ووجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة اللقاء ومشاهدة لاعبي القطبين عن قرب، فيما تعذر وجود الجهازالفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

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ونفدت التذاكر الخاصة بالنادي الأهلي في مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضاً وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري بالإمارات ، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدء طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا ، و درجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات و درجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا و فئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.