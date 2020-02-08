شكرا لقرائتكم منتخب كرة الصالات: رفضنا استكمال مباراة المغرب.. والكولة رواء مهزلة الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو بعثة منتخب مصر لكرة الصالات، عن الأحداث الصعبة التي واجهها الفريق في الساعات الأخيرة التي سبقت مباراة النهائي أمام المغرب والتي شهدت هزيمة الفراعنة 0 / 5 ، وحصول المغرب على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التي استضافتها المغرب.

وأكد مسئولو المنتخب أن البداية كانت برفض المغرب لتواجد الجماهير في المباراة بداعي عدم وجود تذاكر وتم إدخال 15 مشجع بعد صدام مع مسئولو الملعب.

وتابع مسئولو منتخب مصر لكرة الصالات، أنه كان هناك بعض الأخطاء الفنية داخل الفريق ، ولكن المغرب رفضت خوض التدريب الأخير للفريق قبل المباراة بيوم وتم خوض التدريب على ملعب أخر على الرغم من أن اللوائح تقضي بذلك ، وثاني هذه الأمور أن الأرضية الخاصة بالملعب تعرضت للرطوبة وبالتالي أصبحت أرضية الملعب مبللة وتعرض اللاعبين لـ " الزحلقة " وهو ما ظهر واضحا خلال المباراة عكس لاعبو المغرب الذين كانو يعلمون بهذا الأمر و استخدمت " الكولة" في الأحذية التي يرتدونها وهذا يؤكد علمهم بالأمر و أنه كان متفق عليه.

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وهدد مسئولو منتخب مصر بعدم استكمال المباراة ولكن تم التدخل من قبل مسئولو الاتحاد الأفريقي من أجل ختام البطولة بشكل مشرف ، وتم الدخول في جدال استمر طويلاً قبل أن يوافق الجهاز على اللعب و إستكمال المباراة.

كان منتخب مصر لكرة الصالات قد تأهل رسميا إلى كأس العالم لكرة الصالات 2020 بليتوانيا بعد إحتلال المركز الثاني.

واختار الجهاز الفنى بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجىومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.