شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها بعد غدٍ الاثنين في الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات للموقع الرسمي بالأهلي : "نحترم ونقدر فريق الطلائع الذي يمتلك جهازا فنيا مميزا، ولاعبين على مستوى عال، وبالطبع نخوض مواجهة الاثنين بحثا عن هدف واحد فقط هو تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات".

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأن تركيز الفريق والجهاز الفني في الوقت الحالي يتجه صوب التحضير لمباراة الطلائع دون الانشغال بأي أمور أخرى.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن استمرار الانتصارات المحلية أمر مهم للغاية خاصة، وأنه يزيد من دوافع اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية التي من شأنها أن تضع الفريق في مساره تجاه تحقيق أهدافه هذا الموسم بحصد البطولات.

Advertisements

الأهلي ضد طلائع الجيش



ويباشر الأهلي تدريباته اليوم السبت بعد أن استأنفها أمس الجمعة دون الحصول على راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس الأول بهدفين مقابل هدف.

وأغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ملف الفوز على بيراميدز، وقرر استئناف التدريبات والتفكير في مواجهة طلائع الجيش والتي يسعى خلالها مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بعد أن حقق العلامة الكاملة حتى الآن عقب الفوز في 13 مباراة خاضها بالدوري.

كان الأهلى نجح فى فك عقدة بيراميدز بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي مساء أمس، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدورى المصرى.

ويتربع الأهلي بهذه النتيجة على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.