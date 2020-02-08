شكرا لقرائتكم الزمالك يشكو النقاز وبو طيب للفيفا لرد "فلوس" السكن وملابس التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم مسؤولو الزمالك، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الثنائى التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب، لاعبى الفريق بعد رحيلهما عن قلعة ميت عقبة، وأوضح مسؤولو الزمالك إن تلك الشكوى تحت مسمى شكوي الاسترداد.

ويؤكد مسؤولو الزمالك أن شكوى الاسترداد ضد التونسي حمدي النقاز والمغربى خالد بوطيب، لتهربهما من استكمال التعاقد مع الفريق الأبيض ويطالب مسؤولو الزمالك برد الأموال التي حصل عليها اللاعبين وأيضا منها أموال السكن الخاص بهم والسيارات إلى جانب ملابس التدريبات التي حصلوا عليها في الموسم الجاري.

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وعن التونسي حمدي النقاز أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، إن إدارة النادى لن تسمح برحيله مجانا، بخلاف إن اللاعب طلب تعديل قيمة عقده وهو أمر غير متاح في ظل ارتباط النقاز بعقد ممتد لموسمين مع الزمالك ولا يجوز تعديل العقد في منتصف مدته او السماح له بالرحيل المجاني وأضاف المشرف علي الكرة إن النقاز توقع ان يتعاقد مع نادي اخر في الخليج ولكنه بطبيعة مركزه كمدافع فان الأندية لا تدفع فلوس مقابل التعاقد مع مدافعين محترفين ، فكان يرغب في الانتقال للخليج دون مقابل، ونحن كإدارة النادي لن تتهاون في حق النادي ماديا أو معنويا مع أي لاعب أما فعله النقاز فهو لم يفسخ عقده مع الزمالك أو يتقدم بشكوي ضد النادي وفقا لما أثير ولكنه قام بإرسال إخطار للنادي عن طريق محاميه يؤكد فيه إنه لم يحصل علي مستحقاته لمدة شهرين، وسبق هذه الخطوة اجراء كشف نواياه.

وأضاف أمير مرتضى: فور تسلمنا إخطار محامي النقاز ، قمنا باجراء مزدوج لحفظ حقوق النادي الأول هو الرد علي اخطار حمدي النقاز عن طريق محاميه بان عقده لا يوجد به نسب شهرية ولكنها أقساط سنوية كل 3 شهور والاجراء الثاني هو تقديم شكوي ضد اللاعب في الفيفا بإنه منقطع عن التدريبات ويضر النادي للحفاظ علي حقوق الزمالك والحصول علي كل مليم حصل عليه اللاعب وفقا للوائح الفيفا، ولهذا فاننا بادرنا بالشكوي ضد اللاعب حتي لا يضيع حق الزمالك.