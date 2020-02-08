شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أسباب عدم مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى السوسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أن عدم جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالشكل التام كانت السبب الرئيسي في عدم مشاركته أساسياً خلال المباريات الماضية.
مشاركة كهربا في التشكيل الأساسي تبقى مرتبطة بوصول اللاعب للمستوى البدني الذى ينال رضا رينيه فايلر بجانب أن يكون أكثر فاعلية على مرمى المنافسين وأن يتخلّص من أزمة أهدار الفرص.
فايلر يقوم بتغيير مركز كهربا من مباراة لأخرى من أجل الوصول لأفضل مستوى له عندما يشارك كبديل ففي مباراة طنطا التي فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة وسجل خلالها كهربا هدفين شارك الأخير بديلاً لمحمد مجدي قفشة ، وفي مباراة الهلال السوداني ببطولة أفريقيا التي شارك فيها اللاعب خلال أخر 5 دقائق تقريباً لعب بدلاً من جونيور أجاي في مركز الجناح الأيسر وفي مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري التي فاز فقيها الأهلي بهدفين لهدف شارك كهرباً بدلاً من حسين الشحات.
ويرغب المدير الفني في تجهيز كهربا ووضعه في المركز الأنسب حتى يكون مُفيداً بشكل أكثر للفريق ويقدم أفضل ما لديه سواء في مركز الجناح الأيمن أو الأيسر وأن كان اللاعب يُفضّل الأيسر وهو المركز الذى يتألق فيه جونيور أجاي حسب رؤية رينيه فايلر.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف أسباب عدم مشاركة كهربا أساسيا مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.