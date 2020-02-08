شكرا لقرائتكم بدء التسجيل في بطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هذا وقد بدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي ترأسها احمد علي المدير التنفيذي للبطولة العالمية التي تحمل شعار (هنرفع أسم مصر) وكان التركيز في الاجتماع الاول علي وضع التصور الأمثل للبطولة من أجل خروجها علي الوجه الأمثل لتكون أفضل بطوله مصرية تحمل الطابع العالمي كما تم اعلان إشارة البدء لتلقي طلبات تسجيل اللاعبين والذي يستمر من 8 فبراير حتي يوم ميزان البطولة 8 مارس 2020.

ونوه رئيس البطولة المجمعة لكمال الاجسام والقوة البدنية ، أن البطولة هذا العام تحمل طابع خاص بمشاركة أبطال ذوي القدرات الخاصه" اصحاب الهمم" في رفعة البنش في بطولة القوة البدنيه، والسماح لهم بمشاركة الأبطال الاصحاء وأحتساب نقاطهم معآ ايماناَ من ادارة البطولة في مبدأ المساواه بينهم وبين الاشخاص الاصحاء، وهؤلاء الأبطال" اصحاب الهمم" ابطال كبار رفعوا أسم مصر عالياً في المحافل الدوليه، و يستحقون منا كل الاحترام والتقدير.

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هذا بالإضافة ايضآ الي السماح لمجموعة من ابطال ذوي القدرات الخاصة في كمال الاجسام بعمل عرض خاص، ولكن بطابع المنافسه، وسوف يتم تكريمهم بشكل خاص من أدارة البطولة، والاتحاد الدولي لكمال الاجسام ifbb.

قام الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برئاسة رفائيل سانتونجا بوضع بطولة أحمد على الدولية ، ضمن الأجندة الدولية على الموقع الرسمى للاتحاد.

وأعلن مسئولو الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عادل فهيم عن شعار البطولة ، وتصميمها والذى يظهر فيه صورة أبو الهول ، و الاهرامات ، وتم وضع التصميم الخاص بالبطولة على موقع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام أيضا .