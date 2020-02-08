شكرا لقرائتكم في عيد ميلاده الـ 23.. ناصر ماهر "قاهر الصليبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2020، ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سموحة، بعيد ميلاده رقم 23، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء في عام 1997، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ورغم صغر سنه إلا أن ناصر ماهر انضم لكتيبة الأبطال الذين قهروا إصابة الرباط الصليبي، حيث تعرض ماهر لقطع فى الرباط الصليبى عام 2015 ، وقت أن كان ضمن ناشئي الأهلى، وفى أثناء التدريبات اصطدم بأحمد رمضان بيكهام زميله بالفريق وخضع لإجراء عملية جراحية.

وقبل أن يتم شفاء اللاعب، من الإصابة اللعينة، عاوده الرباط الصليبى مرة أخرى ، وذلك خلال فترة التأهيل ، ليرقد مرة اخرى أسيرا للصليبى غول الملاعب .

تدرج ناصر ماهر في قطاعات الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يخرج معاراً إلى فريق بتروجت في 2017، ثم عاد إلى القلعة الحمراء لتتم إعارته مرة أخرى إلى سموحة في موسم 2017/2018، قبل أن يستعيده الأهلي بعد تألقه مع الفريق السكندري بعد نهاية الموسم.

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شارك ناصر ماهر مع القلعة الحمراء في عدة مباريات خلال الموسم الماضي مع الفريق الأحمر، إلا أنه لم يحصل على الفرصة الكافية لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر ليرحل بعد ذلك الموسم إلى سموحة على سبيل الإعارة من جديد.

وخلال الموسم الجاري، شارك ناصر ماهر مع سموحة في 14 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 7 أهداف كاملة للفريق السكندري.

على صعيد آخر، يواجه نادى مصر نظيره سموحة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة سهلة نظرياً للفريق السكندرى الذى تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر نادى مصر من طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد في إطار مواجهات نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً .