شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. فايلر يدرس الفريق العسكرى عبر 6 أندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش وحصل الجهاز الفني على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية اف سي مصر والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة. ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 للدوري. ويدخل الأهلي معسكراً مغلقا غدا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ، حيث باشر الفريق تدريباته أمس الجمعة بدون الحصول على راحة عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشر. Advertisements الأهلي ضد طلائع الجيش

ويواصل الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهي المباراة التي يستعيد الفريق خلالها جهود رامي ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق في المشاركة ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً وبذلك ستكون فرص مشاركته صعبة.



ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويتربع الأهلي بهذه النتيجة على عرش الدوري المصري بلا منازع بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة ويمتلك 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ومازال في منطقة الصراع مع الهبوط، حيث إنه يبتعد عن نادي مصر صاحب المركز الأخيرة بأربع نقاط فقط.