شكرا لقرائتكم الخطيب يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وصن دوانز على ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن دوانز



يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى حضور 50 ألف مشجع لمباراة صن دوانز في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يرغب خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تسهل مهمته قبل موقعة العودة بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز



ويستضيف فريق الاهل نظيره صن دوانز يوم 28 فبراير الجاري على ستاد السلام، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب لوكاس موريبي في جنوب إفريقيا يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020.

وعلم "الخليج 365" أن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خطوط اتصالات خلال الأيام الماضية مع الجهات الأمنية لإقامه المباراة بإستاد القاهرة "ملعب الرعب" وبحضور ما يقرب من 40 أو 50 ألف مُشجع.

ويأمل مسئولو القلعة الحمراء إقناع الجهات الأمنية بأهمية المباراة وقوتها لأنها ستكون أمام أحد اقوى الفرق في القارة الأفريقية ومُرشح بقوة لحصد اللقب الافريقي كما أن الفوز الأخير الذي حققه صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة بجنوب أفريقيا في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيُزيد من قوة المباراة المرتقبة وجعل الجماهير مُتحمّسة ومتعطشة لمساندة الفريق في هذا اللقاء الهام الذى سيكون بمثابة فرصة قوية للأهلي لرد إعتباره بعد السقوط بخماسية نظيفة خلال النسخة الماضية من البطولة.

الأهلي ضد طلائع الجيش Advertisements

ويستعد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر حاليا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة،لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.



الأهلي ضد طلائع الجيش

ويباشر الأهلى تدريباته ظهر اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهى المباراة التى يستعيد الفريق خلالها جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً وبذلك ستكون فرص مشاركته فى لقاء الطلائع ضعيفة.