شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستبعد 6 لاعبين من المنتخب.. تعرف عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على استبعاد اللاعبين الذين لا يشاركون مع أنديتهم بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، على أن يتم منح الفرصة للاعبين الجاهزين.

وكشف مسئولو المنتخب أن ضيق الوقت قبل مباراتىّ توجو في تصفيات أمم افريقيا 2021، يدفع الجهاز الفني لإختيار اللاعبين الجاهزين على أن يتم استبعاد غير الجاهزين من الحسابات، وهو ما جعل الجهاز الفني يستقر على استبعاد 6 لاعبين من حساباته.

وأوضح مسئولو المنتخب، أن محمد عواد خرج من حسابات الجهاز الفني بسبب غيابه عن مباريات الزمالك على أن يتم ضم محمد أبو جبل بدلا منه، كما تم استبعاد الثنائى حمدى فتحى وأحمد جمعة من المنتخب بسبب الإصابة حيث يعودان للملاعب بعد فترة طويلة تصل إلى 6 شهور.

كما استبعد الجهاز الفني كل من محمود وحيد وإسلام عيس ومروان حمدى لأسباب فنية.

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استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على ضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبى لقائمة الفراعنة للمعسكر المقبل لخوض مباراتىّ توجو في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

واتفق أعضاء الجهاز الفني على ضم كل من رمضان صبحى ومصطفي محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق للمعسكر المقبل.

واستقر حسام البدرى ، علي ضم 29 لاعبا لقائمة الفريق في المعسكر المقبل ..ووافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على السفر إلى توجو بطائرة خاصة فى شهر مارس المقبل لخوض مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، خاصة أن المنتخب سيخوض مباراتين أمام توجو خلال الفترة من 23 حتى 31 من نفس الشهر.

ويخشى الجهاز الفنى للمنتخب تعرض لاعبيه للإجهاد فى ظل ضغط مباريات الدورى العام فى الوقت الذى يرغب فيه الجهاز الفنى فى الفوز بالمباراتين لتصدر المجموعة من أجل حسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول فى "حسبة برما".

واستقر البدرى، على يوم 26 مارس المقبل موعدًا لمباراة الفراعنة أمام توجو فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالموعد خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الكاف طلب حسم الموعد قبل يوم 7 فبراير الجارى.