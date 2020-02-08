شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل مواجهة الاتحاد ضد أسوان فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمعه بمضيفه الاتحاد السكندري، على ملعب الأسكندرية فى الثانية و النصف ظهر اليوم.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة أسوان والذي جاء كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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ولن تكون المباراة سهلة على كلا الفريقين، فالاتحاد السكندرى يدخل اللقاء بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويحلم أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأت بالفوز على حرس الحدود خارج الديار ثم الدراويش على ملعب أسوان.

وطالب طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات للاستمرار فى المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك فى الأسابيع المقبلة، وفى المقابل يسعى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، لاستكمال انتفاضة فريقه التى ظهرت فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع مراكز القاع.