شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. جلسة علاج طبيعي لـ رمضان صبحي على هامش التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وبعض التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم،السبت، على ملعب التتش.
ويقوم رمضان صبحي، بتنفيذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي تمهيدا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة التي يخوض خلالها الفريق الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.
ومن المقرر أن يواصل رمضان صبحى البرنامج التأهيلى خلال الفترة المقبلة على أن يعود للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى، لكنه لن يشارك فى مباراة المصرى يوم 14 من الشهر ذاته، وسيتم تجهيزه لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 20 الشهر الجارى فى الإمارات.
ويرفض الجهاز الطبى للأهلى التسرّع فى عودة رمضان صبحى للتدريبات الجماعية والمباريات لأن إصابات الخلفية قد تتفاقم وتتجدد إذا لم يؤدى اللاعب البرنامج التأهيلى بشكل سليم 100 %، لذا فضّل الجهازين الفنى والطبى تجهيز اللاعب بشكل جيد للارتباطات المهمة المقبلة وخاصة مباراتى السوبر أمام الزمالك ومن بعدها مباراتى صن داونز الجنوب أفريقى يومى 28 أو 29 فبراير و6 أو 7 مارس المقبل فى ذهاب وإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الاثنين المقبل في الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي .. جلسة علاج طبيعي لـ رمضان صبحي على هامش التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.