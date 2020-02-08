شكرا لقرائتكم هانى زاده: سيد عبد الحفيظ وافق على إرتداء قميص الزمالك "مرتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى زاده، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تفاوض مرتين مع سيد عبد الحفيظ، لاعب الأهلى السابق، مدير الكرة الحالي بالقلعة الحمراء، من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك واللعب بقميص الفريق الأبيض.

وقال هانى زاده لـ"الخليج 365":"عقدت جلستين مع سيد عبد الحفيظ أحدهما في أحد الفنادق القريبة من نادى الزمالك والأخرى في منزل المندوه الحسينى أمين صندوق النادى في ذلك التوقيت".

وأوضح هانى زاده، أن سيد عبد الحفيظ كانت لديه رغبة في اللعب لصالح الزمالك، مشدداً إنه كانت لديه إصابة في الركبة أدت إلى عدم التعاقد معه، مشدداً إنه سبق وانضم جمال عبد الحميد من الأهلى إلى الزمالك ووصف ذلك الأمر بالاحتراف الذى قلب الأوضاع في مصر –على حد قوله-.

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مفاوضات هانى زاده لم تقتصر على التفاوض فقط مع سيد عبد الحفيظ ولكنه تفاوض أيضا مع التوأم إبراهيم وحسام حسن فى منزله ولم يلعب عبد الحفيظ في صفوف الزمالك ولكن انضم التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى القلعة البيضاء وحققا مع الفريق عدد من البطولات ثم تولى الثنائى قيادة الفريق بعد اعتزالهما لكرة القدم.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك إنه لم يطلب تأجيل قمة الدورى الممتاز بين الفريق الأبيض والأهلى كما تابع إن النادى الأبيض لم يتقدم بطلب بشأن هذه المسألة ولكنه كان يستعرض وجهة نظره فى أهمية تأجيل قمة الدورى حتى تحافظ على رونقها خاصة إنه سيسبقها قمة بين الفريقان فى بطولة السوبر المصرى ويفضل بينهما مدة زمنية قصيرة حيث سيقام السوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى فى الإمارات بين ستقام قمة الدورى يوم 24 من نفس الشهر بالقاهرة، لذا يرى أهمية تأجيل قمة الدورى حتى يستمتع الجمهور بها ويكون الفريقان فى كامل جاهزيتهم.