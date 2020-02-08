مصري يهزم إسرائيلي في كأس العالم للسلاح

نجح أيمن فايز لاعب المنتخب الوطني للسلاح في الفوز على نظيره الإسرائيلي في تمهيدي كأس العالم لرياضة السلاح. وأفاد موقع "مبتدا" بأن فايز تمكن من التأهل إلى دور الـ 64 التمهيدي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بكندا، وذلك بعد الفوز على لاعب إسرائيلي بنتيجة 15 - 13. وكان فايز قد حقق الميدالية الذهبية ببطولة أمريكا لسلاح "سيف المبارزة" بفوزه على بطل الولايات المتحدة مؤخراً. ويستعد اتحاد السلاح لتنظيم بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجاري.

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