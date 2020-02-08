ميسي يتخذ قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

ذكرت وسائل إعلامية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، اتخذ قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، وذلك بعد المشادة العلنية مع المدير الرياضي للنادي الفرنسي إريك أبيدال.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصادر مقربة من "البرغوث" الأرجنتيني (32 عاماً) قولها إن ميسي لن يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل على أقل تقدير.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن اللاعب يسعى لإكمال عقده الحالي مع برشلونة.

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وأضافت الصحيفة أن ميسي لا يمانع ببدء مفاوضات جديدة حول عقد التجديد، في الوقت الذي يفضل بأن يكون عقد التجديد بعد نهاية كل موسم.

وكانت مشادة كلامية قد حصلت بين ميسي وأبيدال، بعد الانتقادات التي وجهها الأخير لعدد من لاعبي الفريق وبأن تخاذلهم هو السبب في طرد المدرب السابق فالفيردي.

ورد ميسي على تصريحات أبيدال برسالة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قال فيها: "نحن اللاعبون نعترف بأخطائنا والجميع يجب أن يفعل، ونحن أيضًا أول من يعترف عندما لم نكن على ما يرام، على الإدارة الرياضية تحمل مسؤولياتها وحينما تتحدث عن لاعبين عليها أن تحدد من هم بعينهم، أعتقد أنه عليك أن تذكر أسماء اللاعبين الذين تقاعسوا في التدريبات أو المباريات".