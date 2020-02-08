شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب النقاز وبو طيب بـ"فلوس" السكن وملابس التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مسؤولو الزمالك شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الثنائى التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب لاعبى الفريق بعد رحيلهما عن قلعة ميت عقبة، وأوضح مسؤولو الزمالك أن تلك الشكوى تحت مسمى شكوي الاسترداد.

ويؤكد مسؤولو الزمالك أن شكوى الاسترداد ضد التونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب لتهربهما من استكمال التعاقد مع الفريق الأبيض، ويطالب مسؤولو الزمالك برد الأموال التى حصل عليها اللاعبان، ومنها أموال السكن الخاص بهما والسيارات إلى جانب ملابس التدريبات التى حصلا عليها الموسم الجارى.

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وعن التونسي حمدي النقاز، قال أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، إن إدارة النادى لن تسمح برحيله مجاناً، بخلاف أن اللاعب طلب تعديل قيمة عقده، وهو أمر غير متاح فى ظل ارتباط النقاز بعقد ممتد لموسمين مع الزمالك، ولا يجوز تعديل العقد فى منتصف مدته أو السماح له بالرحيل المجانى.

وأضاف المشرف على الكرة أن النقاز توقع أن يتعاقد مع نادٍ آخر فى الخليج ولكنه بطبيعة مركزه كمدافع فإن الأندية لا تدفع أموالا مقابل التعاقد مع مدافعين محترفين، فكان يرغب فى الانتقال للخليج دون مقابل، ونحن كإدارة النادى لن تتهاون فى حق النادى ماديا أو معنويا مع أى لاعب، أما فعله النقاز فهو لم يفسخ عقده مع الزمالك أو يتقدم بشكوي ضد النادي وفقا لما أثير ولكنه قام بإرسال إخطار للنادى عن طريق محاميه يؤكد فيه إنه لم يحصل على مستحقاته لمدة شهرين، وسبق هذه الخطوة اجراء كشف نواياه.

وأضاف أمير مرتضى، فور تسلمنا إخطار محامى النقاز، قمنا بإجراء مزدوج لحفظ حقوق النادى الأول هو الرد علي إخطار حمدى النقاز عن طريق محاميه بأن عقده لا يوجد به نسب شهرية ولكنها أقساط سنوية كل 3 أشهر والإجراء الثانى هو تقديم شكوى ضد اللاعب فى الفيفا بأنه منقطع عن التدريبات ويضر النادى للحفاظ علي حقوق الزمالك والحصول علي كل مليم حصل عليه اللاعب وفقا للوائح الفيفا، ولهذا فاننا بادرنا بالشكوى ضد اللاعب حتي لا يضيع حق الزمالك.