شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل فى بطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة المنظمة لبطولة أحمد على كلاسيك دايموند كاب الدولية مصر 2020 لكمال الأجسام، والقوة البدنية المجمعة، فى تلقى طلبات الاشتراك فى البطولة والمزمع إقامتها فى الفترة من 8 إلى 10 مارس 2020 فى مجمع الصالات باستاد القاهره الدولى تحت رعاية وإشراف الاتحادين الدولى والمصرى لكمال الأجسام، ووزارة الشباب والرياضة.

هذا وقد بدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية التي ترأسها احمد علي المدير التنفيذى للبطولة العالمية التى تحمل شعار (هنرفع اسم مصر) وكان التركيز في الاجتماع الأول علي وضع التصور الأمثل للبطولة من أجل خروجها علي الوجه الأمثل لتكون أفضل بطوله مصرية تحمل الطابع العالمي كما تم اعلان إشارة البدء لتلقي طلبات تسجيل اللاعبين والذي يستمر من 8 فبراير حتي يوم ميزان البطولة 8 مارس 2020.

ونوه رئيس البطولة المجمعة لكمال الاجسام والقوة البدنية ، أن البطولة هذا العام تحمل طابع خاص بمشاركة أبطال ذوي القدرات الخاصه" اصحاب الهمم" في رفعة البنش في بطولة القوة البدنيه، والسماح لهم بمشاركة الأبطال الاصحاء وأحتساب نقاطهم معآ ايماناَ من ادارة البطولة في مبدأ المساواه بينهم وبين الاشخاص الاصحاء، وهؤلاء الأبطال" اصحاب الهمم" أبطال كبار رفعوا أسم مصر عالياً في المحافل الدوليه، و يستحقون منا كل الاحترام والتقدير.

Advertisements

هذا بالإضافة ايضآ الي السماح لمجموعة من ابطال ذوي القدرات الخاصة في كمال الاجسام بعمل عرض خاص، ولكن بطابع المنافسه، وسوف يتم تكريمهم بشكل خاص من أدارة البطولة، والاتحاد الدولي لكمال الاجسامifbb .

ووضع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برئاسة رفائيل سانتونجا بطولة أحمد على الدولية ، ضمن الأجندة الدولية على الموقع الرسمى للاتحاد.

وأعلن مسئولو الاتحاد المصرى للعبة برئاسة عادل فهيم عن شعار البطولة، وتصميمها والذى يظهر فيه صورة أبو الهول ، و الاهرامات ، وتم وضع التصميم الخاص بالبطولة على موقع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام أيضا.