شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. دنيا يسرى لاعبة الكاراتيه: بحب محمد صلاح ونفسى أكون مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم هي دنيا يسرى الهلباوى لاعبة منتخب الكاراتيه، لتتحدث عن هواياتها المفضلة، والأكلة المفضلة ونوعية الملابس التى تفضل ارتدائها، فكان معها الحوار التالى..



دنيا يسرى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، بحب ارسم وألون جدا، فى أوقات الفراغ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مبعرفش اطبخ أصلا، مفيش وقت، بسبب التدريبات والبطولات.



دنيا فى التدريبات

من نجمك المفضل؟

على مستوى الكرة محمد صلاح طبعا.

من مطربك المفضل؟

Advertisements

تامر حسنى كل أغانيه جميلة وأحلى من بعضها، وكمان أعماله الفنية.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مهندسة، لو مش هكون لاعبة أكون مهندسة.



دنيا وصديقتها

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا خالص.. فى المواقف دى أتجاهل الموضوع كله وكأنى مش سامعة أى حاجة.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مفيش حد محدد، مش متخيلة نفسى فى التمثيل والسينما.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أسهل وبيكون أخف فى الحركة وخاصة للرياضيات.



دنيا مع الجهاز الفنى للمنتخب

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى أكيد، لأنه هيكون بيقدر طبيعة ممارسة الرياضة، وظروف البطولات والتدريبات.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

هرفض طبعا لأن الرياضة هى حياتى مقدرش أبعد عنها خالص.