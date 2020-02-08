شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض الأمن لإقامة مباراة صن داونز باستاد القاهرة بحضور 50 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مفاوضات مُكثفة مع الجهات الأمنية من أجل إقامة مباراة صن داونز الجنوب أفريقى المقرر لها يوم 28 أو 29 فبراير الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة وليس باستاد السلام الذى يخوض عليه المارد الأحمر مبارياته الأفريقية.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لإقناع الجهات الأمنية بأهمية المباراة وقوتها لأنها ستكون أمام أحد أقوى الفرق فى القارة الأفريقية ومُرشح بقوة لحصد اللقب الأفريقى، كما أن الفوز الأخير الذى حققه صن داونز على الأهلى بخماسية نظيفة بجنوب أفريقيا فى النسخة الماضية من بطولة دورى أبطال أفريقيا سيُزيد من قوة المباراة المرتقبة وجعل الجماهير مُتحمّسة ومتعطشة لمساندة الفريق فى هذا اللقاء الهام الذى سيكون بمثابة فرصة قوية للأهلى لرد اعتباره بعد السقوط بخماسية نظيفة خلال النسخة الماضية من البطولة.

وعلم ”الخليج 365” أن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خطوط اتصالات خلال الأيام الماضية مع الجهات الأمنية لأقامه المباراة باستاد القاهرة "ملعب الرعب" وبحضور ما يقرب من 40 أو 50 ألف مُشجع.

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وبدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غد الاثنين فى الجولة السابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز، وحصل الجهاز الفنى على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة أمام أندية إف سى مصر والاتحاد والإسماعيلى وحرس الحدود والمقاصة ووادى دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف فى صفوف المنافس قبل مواجهة الاثنين المقبل، ويدخل الأهلى معسكراً مغلقا غدا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

ويواصل الأهلى تدريباته ظهر اليوم، السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وهى المباراة التى يستعيد الفريق خلالها جهود رامى ربيعة لتدعيم دفاع القلعة الحمراء بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى للإيقاف، فيما تبدو حظو السنغالى آليو بادجى مهاجم الفريق فى المشاركة أمام الطلائع ضعيفة بسبب سفره إلى بلاده أمس لتجديد جواز سفره ومن المقرر أن يصل غداً، وبذلك ستكون فرص مشاركته فى لقاء الطلائع ضعيفة.