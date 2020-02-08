شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يضع حجر أساس المشروع التنموى لتطوير مركز شباب سراى القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بافتتاح أعمال تطوير مركز الشباب، مؤكدا أنه يأتى فى إطار خطة الوزارة للعمل على النهوض بالبنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الاهتمام والرعاية للشباب والنشء، الأمر الذى تعيره الدولة اهتماما بالغا .

ووجه وزير الشباب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لموافقته على إصدار قانون الهيئات الشبابية، الذى يتيح الاستثمار فى المنشآت الشبابية وتوفير كافة الأنشطة المختلفة لشباب مصر، موضحا أن مركز شباب القبة من مراكز الشباب المهمة التى تخدم المجتمع وقطاعا عريضا من المرتادين على المركز، حيث يخدم المركز 14 ألف عضو من أهل المنطقة ورواد المركز، لذا يجب على الوزارة الاهتمام بتطوير المركز من الناحية الطبية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأوضح صبحى أن أعمال التطوير تشمل وحدات طبية، إنشاء صالة اسكواش، إنشاء ملعب تنس أرضي، تطوير ملعب كرة قدم خماسي، وتطوير حمام السباحة، جراج تحت الارض، بالإضافة إلى إنشاء مول تجارى بمحلات للإيجار والتى ستعود بالنفع على مركز الشباب فى زيادة موارده واعتماد المركز على الموارد الذاتية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا الى ان المشروع التنموى سيقوم بتوفير 40 مليون جنيه سنويا بمركز شباب سرايا القبة.

رافق الوزير أثناء وضع حجر الأساس كل من محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، منى عثمان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وهانى محمد طه رئيس مجلس إدارة مركز شباب سراى القبة.