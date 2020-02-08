شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل أسوان والاتحاد السكندرى فى الجولة 17 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، تشكيل فريقه الذى يستعد لخوض مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي تجمعه بمضيفه الاتحاد السكندرى على ملعب الإسكندرية فى الثانية والنصف ظهر اليوم.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، حسن طارق، أحمد عامر، الحسيني سمير، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، فادي فريد، مصطفى دويدار وكريم الطيب.

كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان والذى جاء كالتالي: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، السيد سالم، اسلام جمال، محمود رزق، محمود شعبان، نور السيد، هشام محمد، أحمد حجي، خالد قمر، أنيس سالتو وأكوي.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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ولن تكون المباراة سهلة على كلا الفريقين، فالاتحاد السكندرى يدخل اللقاء بعد التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى بينما فاز تماسيح النيل على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويحلم أبناء الجنوب فى مواصلة سلسلة الانتصارات التى بدأت بالفوز على حرس الحدود خارج الديار ثم الدراويش على ملعب أسوان.

وطالب طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات للاستمرار فى المربع الذهبى وملاحقة المقاولون والزمالك فى الأسابيع المقبلة، وفى المقابل يسعى مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لأسوان، لاستكمال انتفاضة فريقه التى ظهرت فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة عن طريق حصد النقاط الثلاث للتقدم فى سباق مراكز جدول الدورى وتوديع مراكز القاع.



اسوان